CNPEM abre portas ao público com evento Ciência Aberta

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, realiza nesta sexta e sábado (30 e 31 de maio) a edição 2025 do evento Ciência Aberta, com mais de 90 atividades voltadas à divulgação científica. A programação foi organizada para aproximar a população das pesquisas desenvolvidas no campus.

O evento ocorre em dois dias. Na sexta-feira (30), a visitação será exclusiva para excursões escolares previamente cadastradas. Já no sábado (31), o público geral poderá participar livremente, sem necessidade de inscrição.

Toda a programação, com mapa do campus e descrição detalhada das atrações, já está disponível no site oficial do CNPEM. Os visitantes podem consultar as atividades por unidade responsável, disciplinas envolvidas e até conceitos científicos, como eletromagnetismo ou nanotecnologia, facilitando a escolha de roteiros personalizados.