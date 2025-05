Campinas altera trânsito próximo a escolas na região de Viracopos

A partir das 10h desta terça-feira, dois trechos da rua Abaçaí, no Parque Universitário de Viracopos, em Campinas, passam a operar em sentido único de circulação. A medida, implantada pela Secretaria de Transportes (Setransp), tem como objetivo aumentar a segurança de pedestres e motoristas, especialmente nas imediações de unidades escolares.

As alterações atendem a demandas de segurança viária na região onde funcionam uma unidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e a EMEF Corrêa de Mello.

A partir de agora, o trecho da rua Abaçaí entre as ruas Araci e Arutana terá circulação exclusivamente no sentido Araci para Arutana. Já o segmento entre as ruas Bambuí e Alapa será de mão única no sentido Bambuí para Alapa.