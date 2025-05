Dono morre após ser atacado por pitbull em Campinas

Um homem de 50 anos morreu após ser atacado pelo próprio cachorro da raça pitbull, na tarde de segunda-feira (26), em Campinas. O caso aconteceu em uma residência localizada na Avenida Doutor Carlos de Campos, na Vila Industrial, e foi registrado no plantão policial do 1º Distrito Policial da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima, identificada como Aldemir Gomes, estava sozinha no momento do ataque. Ele criava dois cães e, segundo testemunhas, os gritos de socorro foram ouvidos por um vizinho comerciante, que acionou o resgate. O Corpo de Bombeiros precisou entrar pelo telhado da casa para conter o animal e acessar a vítima.

Aldemir foi encontrado com múltiplas mordidas e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no Hospital Municipal Doutor Mário Gatti.