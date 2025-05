Motorista embriagada mata duas pessoas em atropelamento

Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil após atropelar cinco pessoas, matar duas delas e fugir do local do acidente na rodovia Luciano Consoline, em Itatiba, no final da tarde de domingo (25). De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista conduzia um Kia Sportage embriagada e sem habilitação, quando invadiu o acostamento na altura do km 20+900, no Jardim Monte Verde, e atingiu as vítimas.

Entre os atropelados estavam um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 35 anos, que morreram na Santa Casa de Itatiba. Outras duas pessoas foram levadas em estado grave para hospitais da cidade. Um menino, de apenas 4 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e segue internado. Um outro homem também está hospitalizado com fratura na perna.

A motorista foi localizada momentos depois pela Polícia Militar Rodoviária, em estado de choque dentro do carro, com sinais de colisão. Ela confessou que havia atropelado pessoas na rodovia. Submetida ao teste do bafômetro, teve resultado de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que comprova embriaguez ao volante. Durante o registro da ocorrência, constatou-se ainda que ela não possuía carteira de habilitação.