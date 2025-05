Peão ferido em montaria no rodeio de Hortolândia tem alta

Daniel Alexandre dos Santos, de 20 anos, recebeu alta médica nesta terça-feira (21), após passar quatro dias internado no Hospital Mário Covas, em Hortolândia. Ele se acidentou durante uma montaria na Festa do Peão da cidade, na noite de sexta-feira (17), quando foi arrastado e pisoteado por um touro na arena.

De acordo com os profissionais de saúde, o jovem teve luxação no joelho direito e um hematoma leve na cabeça, mas apresentou boa recuperação. Ao sair do hospital, Daniel foi conduzido em cadeira de rodas, ao lado do pai e de servidores que o atenderam desde o resgate.

O acidente aconteceu após a botina do peão se prender ao equipamento de montaria. Com isso, ele ficou suspenso e foi arrastado pela arena por quase um minuto até cair e ser atingido pelo animal. O rapaz ficou inconsciente e foi socorrido de imediato pelo Samu, sendo levado ao pronto-socorro municipal.