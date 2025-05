Acidente na SP-101 mata garupa de moto em Hortolândia

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um automóvel resultou na morte de um garupa e deixou o motociclista gravemente ferido na noite de domingo (18), em Hortolândia, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no quilômetro 10, sentido leste.

De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo trecho, a motocicleta Honda CG 150 Fan trafegava pelo corredor de veículos quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o piloto perdeu o controle e atingiu a traseira de um Fiat Palio. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram lançados ao solo, caindo na faixa 1 de rolamento. Os veículos acabaram parando no acostamento.

A ocorrência foi registrada às 19h40, com atendimento de equipes da concessionária, SAMU, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Técnica. A vítima fatal foi o garupa da motocicleta, cujo óbito foi confirmado no local pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA-2102) às 20h. O condutor da moto foi socorrido em estado grave. Já os dois ocupantes do automóvel não se feriram.