Peão arrastado por touro em Hortolândia está fora de risco

Um peão identificado como Daniel Alexandre dos Santos ficou ferido após ser arrastado por um touro durante o Rodeio de Hortolândia, na noite de sexta-feira (16). O acidente ocorreu quando a fivela da botina da vítima ficou presa no animal, que continuou a saltar na arena.

Durante o incidente, o peão foi arrastado pela arena e chegou a ser pisoteado pelo touro. Ele foi socorrido inconsciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permanece internado.

De acordo com a organização do evento, o peão chegou a ser entubado, mas estava estável e sem risco de morte ainda no sábado.