Ônibus com alunos da Unicamp cai em barranco e deixa um ferido

Um ônibus que transportava estudantes da Unicamp caiu em um barranco na região de Arapongas, no Paraná, nesta sexta-feira (16), durante uma atividade de campo do curso de Geologia. A ocorrência envolveu 35 alunos do último ano e dois professores do Instituto de Geociências (IG).

Segundo a universidade, apenas um estudante teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde da região e já retornou ao convívio do grupo. O local exato do acidente não foi informado no comunicado oficial, mas a reportagem apurou que o caso ocorreu em uma estrada rural da região Norte do Paraná.

O ônibus saiu da pista e caiu em um barranco, o que mobilizou a equipe docente e autoridades locais para o socorro imediato. A Unicamp providenciou transporte reserva e informou que todos os procedimentos foram adotados para garantir a segurança e o retorno do grupo a Campinas, previsto para o final do dia.