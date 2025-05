Com atrasos e relicitação, obra do BRT é entegue oficialmente

A Prefeitura de Campinas realizou nesta terça-feira (13) a solenidade de entrega oficial do Sistema BRT Campinas e do Terminal BRT Ouro Verde, marcando o encerramento de uma obra iniciada em 2017 e marcada por sucessivos atrasos, rompimento de contratos e intervenções parciais. A cerimônia, realizada mais de duas semanas após a entrada em operação da última estação, ocorreu sem a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que cancelou a vinda alegando problemas meteorológicos em Brasília.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A estação Ouro Verde, considerada a mais emblemática do projeto, concentrou os principais entraves durante os oito anos de execução. A obra precisou ser relicitada após a Prefeitura romper contrato com a construtora inicial, que não conseguiu concluir o terminal dentro do prazo.

Apesar de o sistema estar em operação desde 2022, a entrega formal só ocorreu agora. O prefeito Dário Saadi e o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, participaram do evento. Segundo Dário, o sistema já atende entre 70 mil e 80 mil passageiros por dia, e reduziu em até 30 minutos o tempo de viagem entre as regiões do Ouro Verde e Campo Grande até o Centro.