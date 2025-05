Flavio Paradella: O secretário Luiz Henrique Cirilo

A separação entre a Cohab e a Secretaria foi, dessa vez, habilmente construída por meio de projeto de lei complementar , aprovado recentemente pela Câmara Municipal. Na prática, a manobra abriu mais um cargo no alto escalão para abrigar aliados , e usa um modelo similar das estruturas da Saúde (com a Rede Mário Gatti) e Transportes (com a Emdec). A medida dá margem para uma gestão mais técnica e focada — ou, ao menos, é esse o discurso oficial.

Cirilo, nome tradicional do Legislativo campineiro, inicia um novo ciclo no Executivo, após cinco mandatos consecutivos na Câmara. Ele chega com o objetivo de dar novo fôlego à pauta habitacional , marcada por desafios históricos como regularização fundiária, projetos de moradia popular e reestruturação da Cohab, que seguirá sob comando de Arly de Lara Romeu , agora exclusivamente na presidência da companhia.

A nomeação do vereador Luiz Cirilo (Podemos) para a Secretaria Municipal de Habitação de Campinas oficializa uma movimentação política que vinha sendo cantada desde o final das eleições de 2024. Trata-se menos de uma surpresa e mais da conclusão de um compromisso firmado entre o grupo de Dário Saadi (Republicanos) e o Podemos , que agora se consolida como uma das forças mais relevantes na composição do Executivo municipal.

A chegada de Cirilo também representa um reforço institucional ao Podemos, partido que emergiu das eleições com três cadeiras no Legislativo e já ocupava a Secretaria do Clima, com Adegas Jr. Agora, com dois nomes no secretariado, o Podemos se firma como uma das principais âncoras da base de Dário Saadi, ao lado de Republicanos, PSD e PSB.

Com a saída de Cirilo da Câmara, assume a cadeira o suplente Gilberto Leão de Araújo, o Mineiro do Espetinho, que teve 4.441 votos. A mudança altera minimamente o equilíbrio interno da base, mas reforça a tendência de recomposição e fidelização de apoios políticos para a reta final da gestão, especialmente com as pautas impopulares em curso, como os reajustes salariais no alto escalão.

Em resumo, a posse de Cirilo não é apenas uma troca de cargos. É uma peça importante no tabuleiro político da cidade, com foco em estabilidade na base e reconfiguração estratégica de forças.

Mineiro do Espetinho toma posse