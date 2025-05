Centros de Saúde de Campinas somam 14 mil atendimentos no feriado

Campinas vive um momento crítico na saúde pública, com alta demanda por atendimentos respiratórios, principalmente em crianças. Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, a Prefeitura adotou esquema especial de funcionamento nas unidades básicas de saúde, o que resultou em 14,7 mil atendimentos realizados e 8,2 mil doses de vacinas aplicadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na sexta-feira (2), ponto facultativo, todas as unidades básicas abriram as portas para atender a população, especialmente casos leves de sintomas gripais e quadros respiratórios. No sábado (3), 12 Centros de Saúde que normalmente funcionam aos fins de semana também atenderam, das 7h às 13h.

Entre as vacinas aplicadas, 4,6 mil foram contra a gripe, 1,3 mil contra a covid-19 e 2,3 mil para outras doenças, incluindo dengue. As doses seguem disponíveis para os públicos prioritários, sem necessidade de agendamento.