Corpo esquartejado é achado dentro de açude em haras de Campinas

Um corpo humano esquartejado foi encontrado na tarde de domingo (4) dentro de um açude localizado na zona rural de Campinas, em um haras, na região do bairro Chácaras São Rafael. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial, o cadáver estava dividido em partes e acondicionado em uma rede com correntes, em avançado estado de decomposição.

Segundo as informações policiais, dois funcionários da fazenda perceberam um forte odor desde o início da manhã. Por volta das 16h30, decidiram verificar a área próxima a uma ponte, de onde vinha o cheiro, e localizaram o que parecia ser um dedo humano emergindo da água. Com o uso de um pedaço de madeira, eles mexeram a rede e constataram que se tratava de um corpo, com a cabeça e o tronco visivelmente decepados.

O proprietário da fazenda foi chamado e confirmou se tratar de restos humanos. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A perícia criminal esteve no local e confirmou que o corpo estava em estado avançado de putrefação, o que impediu a identificação do sexo da vítima no momento da ocorrência.