Motorista morre após mal súbito na Rodovia dos Bandeirantes

Um motorista morreu na madrugada desta segunda-feira (5) após sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré. O caso aconteceu por volta de 0h30 no km 117 da pista sentido capital, em frente ao Posto Geral de Fiscalização (PGF).

De acordo com a concessionária Autoban, o homem dirigia um Honda Fit quando sentiu-se mal, parou o veículo no acostamento e pediu ajuda. No entanto, antes que o socorro chegasse, ele perdeu os sentidos. O óbito foi constatado ainda no local pelas equipes médicas que atenderam à ocorrência.

A faixa do acostamento ficou interditada até por volta das 4h10 para o atendimento e remoção do corpo, realizada por uma funerária. O carro foi retirado do local por familiares da vítima. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência.