Flávio Paradella: E lá vamos nós de novo com os ‘supersalários’

Marchesi argumenta que as instituições religiosas têm caráter não lucrativo e que enfrentam dificuldades financeiras para manter suas atividades. Contudo, templos de qualquer culto já contam com imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal, que os isenta de impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Além disso, já há uma série de benefícios concedidos a essas instituições em nível municipal, o que levanta a dúvida: até onde vão os limites das exceções?

Outro ponto delicado é o alcance genérico do projeto. A isenção seria válida para qualquer edificação usada como templo, seja própria ou alugada, bastando a existência de um contrato. Essa amplitude pode abrir brechas para distorções, dificultando o controle e exigindo maior aparato fiscalizatório por parte do município, justamente em um momento em que os cofres públicos enfrentam pressões crescentes por recursos.

A justificativa de que outras cidades e estados já adotam a medida tampouco sustenta por si só a proposta. É preciso analisar as peculiaridades fiscais e orçamentárias de Campinas, além de avaliar os impactos reais da arrecadação com essa taxa. Afinal, trata-se de um serviço básico, com custos operacionais claros, e que não pode ser permanentemente subsidiado sem comprometimento de outras áreas.