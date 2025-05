Atropelamento de ciclistas deixa vítima grave na Campinas-Mogi

Um atropelamento envolvendo um carro de passeio e quatro ciclistas interditou totalmente a pista norte da Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), em Campinas, na manhã desta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. O acidente ocorreu por volta das 8h, no km 123, sentido Mogi Guaçu, próximo à praça de pedágio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma das vítimas teve ferimentos graves e foi levada de helicóptero pelo Águia ao Hospital de Clínicas da Unicamp. As outras três vítimas tiveram ferimentos leves: duas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Jaguariúna, e uma recebeu atendimento no local e assinou termo de recusa de remoção, por não apresentar lesões graves.

O carro envolvido transportava três ocupantes, que saíram ilesos, conforme confirmação da Polícia Rodoviária e da concessionária Renovias.