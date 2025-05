Flávio Paradella: Mais uma desistência de Tarcísio

O movimento de Tarcísio não é exatamente surpreendente. A ideia da venda foi ventilada no ano passado, com a Secretaria de Agricultura reconhecendo a realização de estudos para avaliar a alienação parcial da área. A resposta foi imediata: pesquisadores, representantes do agronegócio, políticos e entidades científicas se uniram contra a proposta , alertando para os impactos sobre a pesquisa agrícola brasileira.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recuou mais uma vez. Agora, foi a vez da proposta de vender parte da Fazenda Santa Elisa , uma área de 690 hectares do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e um dos mais relevantes bancos genéticos de café do país . A desistência foi anunciada publicamente na Agrishow, em Ribeirão Preto, e marca mais um passo atrás do governo estadual em decisões que causaram forte reação pública .

O que chama a atenção é a repetição do padrão. É o segundo grande recuo de Tarcísio em menos de dois meses, após a suspensão dos pedágios previstos na Rodovia Luiz de Queiróz (SP-304), também resultado de intensa mobilização de prefeitos e da população de cidades da região. O governador parece ter subestimado o impacto local de decisões com forte apelo técnico, mas repercussão pública negativa. E, com a aproximação do ano eleitoral, está sendo obrigado a recalibrar sua estratégia.

No caso da Fazenda Santa Elisa, preservar a área não é apenas uma questão técnica, mas uma decisão de respeito ao conhecimento científico, à história da agricultura paulista e ao futuro da produção nacional. A própria fala de Tarcísio deixa claro que a ideia de venda ainda permeia outras áreas – a Fazenda Santa Elisa escapa, mas a lista de imóveis públicos “em avaliação” continua aberta.

Politicamente, no entanto, fica evidente que o governo entrou em rota de colisão com setores relevantes da sociedade em temas sensíveis e mal calculados. Com pouco mais de um ano para as eleições de 2026, essa sucessão de recuos, somada à percepção de desgaste em agendas impopulares, pode custar caro a um governo que tem uma sólida liderança estadual, porém existem pretensões nacionais.