Flávio Paradella: O Novo que não é tão novo

Em Campinas, o novo comando do diretório municipal ficou com Roberta Simões , representante dessa nova linha dura. Já nomes tradicionais como Alexys Fonteyne e Ronaldo Fontolan ainda mantêm influência nos bastidores, mostrando que a mudança é parcial, mas a linha de discurso é radicalizada .

A grande estrela do evento foi Ricardo Salles , ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro e atual deputado federal. A presença de Salles — e a aclamação a ele — escancarou qual é o caminho que o Novo quer trilhar : ocupar um espaço mais à direita no espectro político, disputando diretamente eleitores conservadores, bolsonaristas e órfãos da direita tradicional.

Entre as novidades, o ex-vereador Major Jaime oficializou sua entrada no Novo. Jaime vem de uma trajetória de direita mais tradicional, ligado inicialmente ao PP e depois ao União Brasil — partido que, aliás, naufragou em Campinas nas últimas eleições, empurrando lideranças como ele para novas siglas. A entrada de Jaime reforça a tentativa do Novo de se consolidar como uma legenda conservadora, especialmente no segmento de segurança pública e costumes.

Por outro lado, as baixas foram significativas. O ex-vereador Paulo Gaspar, símbolo do primeiro ciclo do partido em Campinas e único parlamentar eleito da história local do Novo, anunciou sua saída. Em contato com a coluna, foi direto: não se identifica mais com a trajetória que o partido tomou. Também deixou a legenda o ex-pré-candidato a prefeito José Afonso Bittencourt, que alegou as mesmas divergências profundas.

Wilson Matos, candidato derrotado no último pleito, ainda permanece, mas claramente como figura de menor expressão na nova configuração.