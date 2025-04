Campinas passa a vacinar crianças e adolescentes nas escolas

A Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta terça-feira (29) uma ação especial de vacinação em escolas municipais para atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes de até 14 anos . A iniciativa, em parceria com o Ministério da Saúde , seguirá até 31 de maio , alcançando cerca de 70 unidades de ensino .

A primeira ação ocorre no Centro de Educação Infantil Professora Else Feijó Gomes, no Campina Grande, nesta terça e quarta-feira, com atendimentos em dois horários: das 10h às 11h e das 16h às 17h.

Em 2024, Campinas ampliou a cobertura vacinal de crianças até 1 ano, superando a meta de 95% em dez dos 11 imunizantes de rotina, como poliomielite, pentavalente e SCR. A vacinação contra a varicela também superou 100% de cobertura, enquanto a segunda dose da SCR chegou a 92,2%.

Entre adolescentes, porém, os dados de vacinação contra HPV ainda mostram desafios: apenas 57,6% das meninas e 32,7% dos meninos completaram as duas doses recomendadas até o final de 2023.