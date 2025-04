Mulher é encontrada morta dentro de casa na região do Oziel

Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta dentro da própria casa no domingo, na região do Parque Oziel, em Campinas, no domingo (27). Priscilla Geisa Ferreira tinha o corpo em avançado estado de decomposição. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

O caso começou inicialmente com um homem que estava caído no portão da mesma casa desde sexta-feira. Uma testemunha informou que visualizava o vizinho caído em frente à residência, acreditando inicialmente que estivesse embriagado, vez que o mesmo apenas pedia água e roncava, permanecendo no local até o domingo.

Quando ele não acordou mais, os vizinhos decidiram acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do São José e o estado de saúde não foi informado.