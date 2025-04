Feira no Taquaral promove adoção de cães no domingo em Campinas

A Lagoa do Taquaral recebe neste domingo (27) mais uma edição da Campet - Feira de Adoção de Animais, promovida pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). O evento ocorre das 9h às 13h, no Portão 1, e contará com a presença de cinco cães resgatados que estão sob a guarda da Prefeitura. Em caso de chuva, a feira será cancelada.

Os animais disponíveis foram resgatados das ruas pelo Samu Animal, passaram por tratamentos veterinários, foram vermifugados, castrados e microchipados. Eles podem ser adotados tanto presencialmente na feira quanto por meio do Portal Animal Campinas: https://portalanimal.campinas.sp.gov.br, onde estão disponíveis fotos, informações e a descrição do perfil de cada pet.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço, além de levar coleira e guia para cães ou caixa de transporte para gatos. Os interessados passam ainda por uma entrevista de avaliação.