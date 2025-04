Quinta-feira será quente e com baixa possibilidade de chuva

A quinta-feira (17) começou com céu parcialmente encoberto na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas o calor deve predominar ao longo do dia. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, as temperaturas máximas devem chegar próximas aos 30°C, enquanto as mínimas ficam em torno dos 20°C.

Apesar da estabilidade durante a maior parte do dia, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas no final da tarde e início da noite, impulsionadas por calor e umidade.