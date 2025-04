Estação do BRT recebe gradis após prejuízo com vandalismo

“Iniciativas como essa demonstram o impacto negativo da falta de conscientização de uma minoria , que acaba prejudicando toda a população que depende do transporte público”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete .

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) concluiu a instalação de gradis metálicos na Estação Rossin , no Corredor BRT Campo Grande, como medida de prevenção contra vandalismo e furtos . A iniciativa foi adotada após o registro de 16 ocorrências entre novembro de 2022 e o início de 2025 , com prejuízo estimado em R$ 25 mil aos cofres públicos.

Operando desde janeiro de 2023, a Estação Rossin faz parte da linha BRT20 (Campo Grande). Além da instalação dos gradis, a unidade também conta com sistema de videomonitoramento e presença de fiscais da Transurc para coibir fraudes e garantir a segurança dos usuários.

Desde fevereiro de 2025, todo o Corredor Campo Grande passou a ser 100% monitorado por câmeras, abrangendo 14 estações e três terminais. O Corredor Perimetral também já é totalmente vigiado, e o Corredor Ouro Verde conta com sistema parcial em expansão.

As imagens são acompanhadas em tempo real por uma central de monitoramento 24 horas instalada na sede da Emdec. Além das câmeras, o patrulhamento diário inclui rondas de segurança com viaturas exclusivas para cada corredor e reforço emergencial com equipe de apoio.