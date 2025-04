Flávio Paradella: Cargo criado, salário adiado

A sessão desta segunda-feira (8) na Câmara de Campinas escancarou a estratégia política do governo Dário Saadi (Republicanos) para ampliar espaços de articulação com aliados — ao mesmo tempo em que evidenciou as dificuldades para avançar em pautas sensíveis como o reajuste de altos salários no serviço público.

O projeto de lei complementar que desmembra a presidência da Cohab da Secretaria de Habitação foi aprovado sem sobressaltos, abrindo uma nova vaga no alto escalão e, nos bastidores, fortalecendo o nome do vereador Luiz Cirilo (Podemos) para a função. A articulação atende a acordos políticos firmados na campanha da reeleição e consolida o crescimento do Podemos dentro da administração, que já comanda a Secretaria do Clima.

A justificativa oficial do projeto fala em “maior eficiência administrativa”, permitindo que um gestor se dedique exclusivamente à Cohab, com foco na regularização fundiária e comercialização de moradias. Mas, no campo político, a medida é vista como parte da “acomodação pós-urna” — uma prática recorrente de ampliação da base em troca de espaços de poder.