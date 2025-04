Justiça suspende concurso da Prefeitura para engenheiro

Uma decisão liminar da Justiça Federal suspendeu o concurso público da Prefeitura de Campinas para o cargo de engenheiro de saúde e segurança do trabalho, previsto no edital 01/2025. A suspensão afeta apenas essa função. Os demais cargos do certame seguem com o cronograma inalterado e os candidatos devem continuar acompanhando as publicações no Diário Oficial do Município.

De acordo com a decisão, o questionamento diz respeito aos critérios de ingresso para engenheiros, que estão baseados em lei municipal, enquanto a legislação federal estabelece requisitos diferentes. A prefeitura informou que vai recorrer da decisão judicial.

Para os 765 candidatos inscritos especificamente para o cargo suspenso, será possível solicitar reembolso da taxa de inscrição entre os dias 22 de abril e 2 de maio, exclusivamente no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), por meio da área do candidato. Quem não solicitar o ressarcimento dentro do prazo continuará participando do concurso e deverá aguardar novas informações sobre a retomada do processo seletivo.