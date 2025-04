Flávio Paradella: os novos 100 dias de Dário

Os 100 primeiros dias do segundo mandato de Dário Saadi (Republicanos) foram marcados por entregas pontuais, promessas em andamento e alguns compromissos que continuam apenas no papel. Do pacote de 81 ações anunciadas em janeiro, cerca de um terço foi concluído — o que não surpreende para quem acompanha a rotina da máquina pública, onde atrasos em licitações, mudanças de cronograma e intempéries climáticas são desculpas recorrentes.

Apesar disso, a gestão tenta fazer barulho com algumas vitórias simbólicas, como a publicação da consulta pública para o edital da nova licitação do transporte coletivo — ainda não é o edital definitivo — e a entrega de unidades escolares com reformas finalizadas além do previsto. Na saúde, destaca-se a ampliação da telemedicina e a entrega de um novo aparelho de Raio-X no Mário Gattinho, marcada para esta quinta-feira.

Mas há pontos sensíveis que ainda preocupam. A prometida e já eterna reforma do Mercado Municipal, por exemplo, segue sem previsão de término, evidenciando mais uma vez a dificuldade da Prefeitura em tocar obras estruturais dentro do prazo. Isso vale para o Terminal BRT Ouro Verde, cuja operação completa depende da conclusão dos banheiros — atrasada, agora, pelas chuvas, segundo a Emdec. São detalhes que, embora pareçam menores, revelam uma certa fragilidade de gestão em obras urbanas. BRT é obra prometida para ser entregue ainda no governo Jonas Donizette.