Flávio Paradella: A interminável saga do transporte em Campinas

A consulta pública é uma boa oportunidade para ajustes e participação popular. Mas o tempo corre. E o recado da população é direto: que enfim saia do papel, com transparência, qualidade e respeito. Que essa nova tentativa não vire mais um capítulo da novela do improviso.

Jonas e o Trem

O deputado federal Jonas Donizette (PSB-SP) anunciou a criação de uma subcomissão na Câmara dos Deputados para acompanhar as obras do Trem Intercidades, projeto que visa conectar Campinas à capital paulista e promete transformar a mobilidade urbana no Estado de São Paulo.