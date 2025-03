São Gabriel e Campo Belo com risco elevado de dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (27) a 12ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, apontando 19 bairros com alto risco de transmissão da dengue, com destaque para o Jardim São Gabriel, que lidera a lista. O objetivo do boletim é orientar e reforçar a comunicação com os moradores das áreas mais afetadas, além de direcionar ações intensificadas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A cidade já passou de 12 mil casos e tem duas mortes por causa da doença.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os critérios considerados para identificar as regiões de maior risco estão a incidência de casos, existência de transmissão ativa, dificuldade de acesso dos agentes a imóveis, densidade populacional e necessidade de reforço na comunicação local.

As regiões com risco elevado de transmissão são:

Leste : Jardim Nilópolis, Parque São Quirino, Vila Nogueira, Parque Brasília

: Jardim Nilópolis, Parque São Quirino, Vila Nogueira, Parque Brasília Noroeste : Jardim Santa Rosa, Cidade Satélite Íris 2

: Jardim Santa Rosa, Cidade Satélite Íris 2 Norte : Vila Olímpia, Vila San Martin

: Vila Olímpia, Vila San Martin Sudoeste : Jardim Santo Antônio, Jardim Santos Dumont 2, Jardim São José, Jardim Rosário, Residencial Campina Grande

: Jardim Santo Antônio, Jardim Santos Dumont 2, Jardim São José, Jardim Rosário, Residencial Campina Grande Sul : Jardim Campo Belo 1, Cidade Singer 1

: Jardim Campo Belo 1, Cidade Singer 1 Sudeste: Jardim São Vicente, Jardim Itatiaia, Jardim São Gabriel, Jardim New York

Cinco bairros passaram a receber ações ampliadas nesta semana: Parque Brasília, Jardim Santa Rosa, Cidade Satélite Íris 2, Jardim Santo Antônio e Jardim Campo Belo 1.

O boletim integra as estratégias semanais da Prefeitura para o enfrentamento da dengue, reforçando a importância da eliminação de criadouros do mosquito transmissor. A população é orientada a colaborar com os agentes de saúde e a permitir o acesso às residências para as inspeções.