Flávio Paradella: Modo campanha ativado

Com a poeira baixando após mais uma de suas polêmicas, começa a se desenhar de forma mais clara o caminho político escolhido por Vini Oliveira (Cidadania). O jovem vereador de Campinas, que teve uma estreia explosiva na Câmara, segue operando em modo campanha, mantendo exatamente o estilo combativo e midiático que o projetou nas redes sociais antes de ser eleito — algo que, aliás, ele próprio havia sinalizado como compromisso na única entrevista que fiz até agora com o parlamentar.

A aposta é arriscada, mas baseada em um cálculo pragmático: a impressionante votação que o colocou no Legislativo e o alcance massivo de seus cortes nas redes sociais — alguns com centenas de milhares de visualizações — são ativos que ele não quer desperdiçar. A meu ver, o alvo está traçado: 2026. Se será uma candidatura a deputado estadual ou federal, vai depender do cenário, mas o salto político está claramente nos planos.

Na eleição passada, Vini se negava a cravar publicamente qualquer posicionamento ideológico, ainda que os indícios fossem evidentes. Agora, o vereador vai com tudo em pautas de costumes, com ações simbólicas como a ida ao IFCH da Unicamp — espaço tradicionalmente identificado com a esquerda acadêmica — e, não por acaso, publicou os vídeos em colaboração com perfis bolsonaristas, como somosbolsonaro, centraldobolsonaro e foralula.