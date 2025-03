Empresa oferece até R$ 3 mil para voluntários em teste de saúde

A empresa Synvia está com cerca de três mil vagas abertas para participação em estudos de bioequivalência farmacêutica, com foco no desenvolvimento de medicamentos genéricos. Os testes são realizados em Campinas, e os voluntários recebem ressarcimentos que variam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, conforme o tipo de pesquisa.

Podem se inscrever moradores da região com idades entre 18 e 60 anos, que sejam saudáveis. A inscrição é feita pelo WhatsApp (19) 99488-4962 ou no site pesquisacampinas.com.br. Após o cadastro, o voluntário agenda uma consulta médica e realiza um check-up gratuito.

Se aprovado, o participante será internado por um período determinado, conforme a pesquisa, com horários flexíveis e alinhados à disponibilidade do voluntário. Parte do ressarcimento pode ser feita já no início da internação e o restante ao final da participação.

"O processo é totalmente seguro, acompanhado do início ao fim por especialistas clínicos altamente qualificados", explica Leonardo Castro, gerente de Marketing e Captação de Participantes da Synvia. Os dados dos voluntários ficam armazenados em um banco para futuras convocações, respeitando um intervalo de seis meses entre estudos.