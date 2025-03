RMC pode ter pancadas e temporais nesta quarta-feira

A quarta-feira (26) será de instabilidade na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com céu parcialmente nublado durante boa parte do dia e aumento da nebulosidade à tarde. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados, com risco de descargas elétricas e picos de intensidade.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, as temperaturas variam entre 19°C e 30°C. A condição de instabilidade é favorecida por sistemas meteorológicos em atuação no estado de São Paulo.

As chuvas podem ser pontuais e intensas, com ventos fortes e raios, especialmente no final da tarde e início da noite. A orientação é para que a população fique atenta aos alertas emitidos por Defesa Civil e órgãos meteorológicos.