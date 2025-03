Flávio Paradella: Vini Oliveira, IFCH e o teatro da polarização

Reação

A relação é bélica entre a bancada de esquerda e o vereador Vini Oliveira (Cidadania). A vereadora Mariana Conti (PSOL), uma das principais vozes da oposição, foi dura na tribuna da Câmara, mas o tom mais explícito veio anteriormente, em discurso no Ciclo Básico da Unicamp, diante de uma plateia formada por estudantes na Virada TransCultural: "hoje na sessão ordinária, nós vamos pro pau com esse vereador", disse, em referência direta a Vini. A fala escancara um temerário confronto aberto.

Nota da Reitoria da Unicamp

Toda a balbúrdia resultou inclusiva em uma nota da reitoria da Unicamp: A Reitoria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) repudia as tentativas de intimidação, difamação e desrespeito contra sua comunidade acadêmica por ocasião da Virada Transcultural, realizada nas dependências da instituição. A excelência de nossa Universidade tem na diversidade um de seus pilares essenciais, algo que se reflete na amplitude de saberes, nas perspectivas e abordagens que orientam nossas atividades de ensino, nas atividades de pesquisa e extensão.

Reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade de seus cursos e pela relevância de suas pesquisas, a Unicamp guarda um compromisso inegociável com o pensamento crítico, o avanço do conhecimento e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Como instituição pública e democrática, a Universidade mantém-se aberta ao diálogo com todas as pessoas e instituições que desejam engajar-se na saudável troca de conhecimento responsável por levar ao avanço da reflexão nos mais diversos campos do saber.

A reitoria reafirma seu compromisso com a defesa da integridade e dos direitos de toda a comunidade universitária e tomará todas as medidas necessárias para garantir um ambiente seguro, respeitoso e propício ao desenvolvimento de suas múltiplas atividades.

Cortina de fumaça

E nessa mar de confusão, a Câmara Municipal de Campinas aprovou, nesta segunda-feira (24), um projeto de lei da Mesa Diretora que concede um impressionante reajuste salarial superior a 23% aos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Legislativo. A medida também amplia benefícios, como o vale-alimentação e cria um programa inédito de ressarcimento para despesas com planos de saúde e assistência odontológica.

O reajuste será implementado em duas etapas: a primeira de 9,5% já no mês da publicação da lei e a segunda, de 13,5%, a partir de janeiro de 2026. Com isso, os salários que hoje variam entre R$ 3,1 mil e R$ 38 mil poderão ultrapassar os R$ 48 mil no teto da remuneração.