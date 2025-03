Jogador do Bragantino recebe alta da UTI e respira sem aparelhos

O atacante Pedro Henrique Severino, de 19 anos, jogador do Red Bull Bragantino, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Ribeirão Preto, na noite de segunda-feira (25), e foi transferido para o quarto. Apesar da evolução clínica, o quadro neurológico do atleta ainda exige cuidados e internação contínua, segundo boletim médico divulgado pela unidade hospitalar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Pedro sofreu um grave acidente de trânsito no dia 4 de março, na Rodovia Anhanguera, quando se dirigia para Atibaia (SP). Após ser atendido inicialmente em Americana, foi transferido para Ribeirão Preto em 6 de março. Durante a internação, o jogador apresentou quadro delicado e chegou a ter protocolo de morte encefálica iniciado, mas o procedimento foi suspenso diante de reações clínicas, como episódios de tosse e respiração espontânea.

O jovem agora respira sem o auxílio de aparelhos, mas permanece sob monitoramento constante da equipe médica, em virtude do estado neurológico ainda instável. Familiares, colegas de equipe e torcedores seguem mobilizados em correntes de apoio ao atleta, considerado uma das promessas das categorias de base do Bragantino.

A diretoria do clube e o departamento médico seguem acompanhando o tratamento de perto, oferecendo suporte à família e mantendo o público informado sobre a recuperação do jogador.