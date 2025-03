Flávio Paradella: O recuo na tentativa desastrada de aumento

O arquivamento do pedido de urgência na tramitação do reajuste salarial para diretores e presidentes de autarquias municipais foi um recuo inevitável. O governo tentou forçar a aprovação sem preparo, sem justificativa convincente e, como era de se esperar, acabou exposto.

O problema não é apenas o mérito da proposta – que já seria controversa em qualquer contexto –, mas o ar de amadorismo na condução do processo. A base aliada não foi devidamente consultada, o momento não poderia ser pior, com os principais hospitais (HC e PUC-Campinas pedindo para que não os procurem) da cidade pressionados, e a oposição ganhou munição gratuita para desgastar o governo. O resultado? Desistência da inexplicável urgência e a necessidade de refazer toda a articulação política.

O líder do governo, Paulo Haddad (PSD), tentou justificar que o reajuste deveria ter sido incluído no pacote aprovado em 2023 para prefeito, vice e secretários municipais, mas o argumento não convence. O próprio governo deixou essa questão de fora na época, e agora reaparece com um projeto mal conduzido, sem explicações claras, tentando aprovar de maneira atabalhoada.