Um homem foi preso por tráfico de drogas e resistência após tentar fugir de uma abordagem em um posto de combustíveis na Vila Maria, em Botucatu.

Segundo a equipe, durante uma parada para abastecimento, os agentes avistaram um Fiat Uno branco. O motorista, de acordo com o relato, já era conhecido no meio policial por tráfico e por uma fuga recente, na qual teria atirado contra policiais militares. Ele demorou a obedecer às ordens e resistiu à abordagem, o que tornou necessário o uso de força física e de algemas para contê-lo.



Com ele foram apreendidos um celular, R$ 73 em dinheiro e, embaixo do banco do motorista, 15 porções de crack prontas para a venda.

