A ROMU, da Guarda Municipal de Botucatu, prendeu um homem e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos de tráfico de drogas, durante patrulhamento preventivo no bairro 24 de Maio. À tarde, a equipe prendeu outro suspeito no bairro Monte Mor.

Bairro 24 de Maio



Segundo a Guarda, a equipe flagrou dois suspeitos que, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram fugir e arremessaram um pacote sobre um telhado. Os guardas conseguiram abordá-los. Um deles era menor de idade.