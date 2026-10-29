A ROMU, da Guarda Municipal de Botucatu, prendeu um homem e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos de tráfico de drogas, durante patrulhamento preventivo no bairro 24 de Maio. À tarde, a equipe prendeu outro suspeito no bairro Monte Mor.
Bairro 24 de Maio
Segundo a Guarda, a equipe flagrou dois suspeitos que, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram fugir e arremessaram um pacote sobre um telhado. Os guardas conseguiram abordá-los. Um deles era menor de idade.
Com o adolescente foram encontradas 12 porções de maconha e R$ 35 em dinheiro. Com o outro suspeito, a equipe apreendeu um celular e R$ 80. No pacote arremessado, os guardas localizaram um saco com 24 pinos de cocaína e 10 pedras de crack.
Os dois confessaram que estavam no local vendendo drogas e que o dinheiro era das vendas, conforme o relato da Guarda. O maior de idade foi preso, e o adolescente foi apreendido. Ambos foram levados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) e ficaram à disposição da Justiça.
Bairro Monte Mor
À tarde, em patrulhamento preventivo, a ROMU abordou um homem que tentou mudar o trajeto ao perceber a aproximação da viatura. Com ele foram localizadas 26 pedras de crack, 8 frascos de cocaína, R$ 55 em notas diversas e um celular. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.