A equipe da ROMO, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, atendeu uma denúncia de ameaça motivada, segundo o suspeito, por desentendimento em jogos online.

De acordo com a GCM, o solicitante relatou que um homem armado com uma foice teria ameaçado cortar a cabeça dele. Na abordagem ao suspeito, que estava bastante alterado, os guardas encontraram uma faca na cintura dele. Com a indicação do próprio suspeito, a foice foi localizada na garagem da casa.



Questionado, ele confirmou a ameaça e alegou que o desentendimento ocorreu por causa de jogos online e internet. A vítima relatou ainda que não era a primeira vez que sofria ameaças sem motivo plausível.

