Um homem de 19 anos foi atropelado no Centro de São Manuel, e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. Segundo a PM, o caso foi apresentado à Polícia Civil.

De acordo com o relato da vítima à PM, ele desembarcava do veículo para abrir o portão de casa quando um automóvel, conduzido por um parente, teria avançado em sua direção e o atingido.

O jovem foi socorrido por familiares e levado ao hospital, com ferimentos na cabeça e no pé esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Segundo a PM, ele ficou em observação médica.