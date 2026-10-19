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ATROPELAMENTO

Homem é atropelado em São Manuel e suspeito não é localizado

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Caso foi atendido pela Polícia Militar em São Manuel. Imagem ilustrativa.
Caso foi atendido pela Polícia Militar em São Manuel. Imagem ilustrativa.

Um homem de 19 anos foi atropelado no Centro de São Manuel, e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. Segundo a PM, o caso foi apresentado à Polícia Civil.

De acordo com o relato da vítima à PM, ele desembarcava do veículo para abrir o portão de casa quando um automóvel, conduzido por um parente, teria avançado em sua direção e o atingido.

O jovem foi socorrido por familiares e levado ao hospital, com ferimentos na cabeça e no pé esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Segundo a PM, ele ficou em observação médica.

A vítima também contou que tinha tido um desentendimento anterior com o suspeito, que teria resultado em um boletim de ocorrência e em uma medida protetiva em seu favor. A reportagem não teve acesso a esses documentos.

A PM fez buscas para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai analisar as providências cabíveis.

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