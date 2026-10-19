Um homem de 19 anos foi atropelado no Centro de São Manuel, e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. Segundo a PM, o caso foi apresentado à Polícia Civil.
De acordo com o relato da vítima à PM, ele desembarcava do veículo para abrir o portão de casa quando um automóvel, conduzido por um parente, teria avançado em sua direção e o atingido.
O jovem foi socorrido por familiares e levado ao hospital, com ferimentos na cabeça e no pé esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Segundo a PM, ele ficou em observação médica.
A vítima também contou que tinha tido um desentendimento anterior com o suspeito, que teria resultado em um boletim de ocorrência e em uma medida protetiva em seu favor. A reportagem não teve acesso a esses documentos.
A PM fez buscas para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai analisar as providências cabíveis.