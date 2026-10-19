Botucatu terminou o 88º Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, em Votuporanga, na 20ª colocação geral, com 44 pontos. A competição foi disputada de 8 a 18 de outubro de 2026, e os números constam do Boletim Oficial nº 10.

O melhor desempenho da delegação veio no judô. Botucatu foi campeã nas duas categorias adultas (livre): masculina e feminina. Na pontuação geral, cada primeiro lugar rende 9 pontos.



No futsal masculino, também na categoria livre, a cidade ficou com a medalha de prata, ao terminar em segundo lugar, atrás de Campinas.

