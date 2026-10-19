Botucatu terminou o 88º Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, em Votuporanga, na 20ª colocação geral, com 44 pontos. A competição foi disputada de 8 a 18 de outubro de 2026, e os números constam do Boletim Oficial nº 10.
O melhor desempenho da delegação veio no judô. Botucatu foi campeã nas duas categorias adultas (livre): masculina e feminina. Na pontuação geral, cada primeiro lugar rende 9 pontos.
No futsal masculino, também na categoria livre, a cidade ficou com a medalha de prata, ao terminar em segundo lugar, atrás de Campinas.
Botucatu também pontuou em outras modalidades da categoria livre. No atletismo masculino, ficou em quinto lugar, e no ciclismo masculino, em sexto. Na categoria até 20-21 anos, a equipe feminina de tênis de mesa terminou em sexto lugar.
A pontuação final de Botucatu foi formada por 9 pontos da cerimônia de abertura, 32 pontos da categoria livre e 3 pontos da categoria até 20-21 anos. A cidade empatou com São Carlos, com 44 pontos, mas ficou à frente no critério de classificação. São José dos Campos foi a campeã geral, com 353 pontos, seguida por Santos, com 277, e Praia Grande, com 159.
O 88º Jogos Abertos teve 157 municípios participantes, de 179 inscritos, com 5.758 atletas em 964 equipes, segundo o boletim.
O de botuca parabeniza os atletas e as comissões técnicas pela dedicação e pelo desempenho nos Jogos Abertos, e cumprimenta os servidores da Prefeitura de Botucatu que tornaram a participação possível, em especial a secretária de Esportes, Clarita Balestrin. De olho no esporte, o de botuca segue acompanhando e valorizando o esporte de Botucatu.