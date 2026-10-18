Oito homens foram presos em flagrante por violência doméstica entre a madrugada de sábado (17) e a noite de domingo (18), em Botucatu, Itatinga e São Manuel. Seis ocorrências foram registradas em Botucatu, e uma em cada um dos outros dois municípios. Os dados constam dos boletins de ocorrência da Polícia Civil, e as prisões foram feitas pela Guarda Civil Municipal ou pela Polícia Militar. Em todos os casos, os acusados negaram ou minimizaram os fatos, ou não deram versão detalhada, e a Justiça ainda vai analisar cada um.

Veja um resumo dos casos:

Cachoeirinha I, em Botucatu (sábado, 17, por volta de 1h): uma mulher pediu ajuda à Guarda Civil e disse ter sido agredida pelo companheiro. Ela tinha lesões visíveis e foi levada ao Pronto-Socorro. O homem foi localizado em casa e preso por lesão corporal contra a mulher. A vítima disse que quer representar contra ele, mas não quis as medidas protetivas.

