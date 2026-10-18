Um motorista de caminhão foi preso em flagrante, no sábado (17), por embriaguez ao volante em Botucatu. De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia batido em um carro estacionado e foi encontrado dentro do caminhão, atolado, na Rua Nícola Zaponi, no Parque Imperial.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30. A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para apoiar um acidente de trânsito. Ao chegar, os guardas encontraram o caminhão atolado, com o motorista dentro da cabine.

Segundo o BO, o proprietário do carro, um Fox, contou que o veículo estava estacionado em frente à sua casa quando ele ouviu um forte barulho. Ao verificar, viu que um caminhão havia atingido o automóvel. Depois, com informações de pessoas próximas, ele localizou o caminhão atolado perto de uma empresa e reconheceu o veículo. O motorista estava dentro da cabine, aparentando embriaguez e dormindo.