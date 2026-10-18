Um motorista de caminhão foi preso em flagrante, no sábado (17), por embriaguez ao volante em Botucatu. De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia batido em um carro estacionado e foi encontrado dentro do caminhão, atolado, na Rua Nícola Zaponi, no Parque Imperial.
A ocorrência foi registrada por volta das 13h30. A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para apoiar um acidente de trânsito. Ao chegar, os guardas encontraram o caminhão atolado, com o motorista dentro da cabine.
Segundo o BO, o proprietário do carro, um Fox, contou que o veículo estava estacionado em frente à sua casa quando ele ouviu um forte barulho. Ao verificar, viu que um caminhão havia atingido o automóvel. Depois, com informações de pessoas próximas, ele localizou o caminhão atolado perto de uma empresa e reconheceu o veículo. O motorista estava dentro da cabine, aparentando embriaguez e dormindo.
Os guardas relataram que o homem apresentava olhos pesados, fala pastosa, forte hálito etílico e dificuldade para descer do caminhão. Questionado, ele admitiu ter bebido "alguns goles" e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Durante a abordagem, tentou dar partida no caminhão, mas um dos guardas retirou a chave da ignição.
O motorista foi levado ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a prisão em flagrante, em tese, por embriaguez ao volante, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A fiança foi arbitrada em R$ 1,5 mil. Até o fim do auto de prisão, o valor não havia sido pago, e ele foi encaminhado à Central de Custódia de Presos, anexa à Delegacia Seccional, onde ficará à disposição da Justiça.
A polícia também requisitou exame pericial no local para documentar as circunstâncias e os danos da colisão. O BO não informa se alguém ficou ferido.
A defesa do motorista não foi localizada. O espaço segue aberto.