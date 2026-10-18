Um homem foi atropelado na noite deste domingo (18), na Rua Carlos Bauer Filho, no Jardim Brasil, em Botucatu. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro.
O fato ocorreu por volta das 19h26. A Guarda Civil Municipal patrulhava a região quando foi acionada por populares sobre uma pessoa atropelada. No local, moradores contaram que o SAMU já havia sido chamado.
Segundo as informações colhidas pela equipe, o atropelamento teria sido provocado por um VW/Fox preto, conduzido por uma mulher. Ela deixou o local depois que se formou aglomeração. Não foi possível obter dados da placa do veículo.
Ainda conforme o boletim, a vítima não conseguiu esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Uma equipe do SAMU chegou ao local, prestou socorro e a encaminhou ao Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu. A princípio, ela apresentava aparente fratura na perna direita. Até o registro do documento, não havia mais informações sobre seu estado de saúde.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Botucatu como fuga de local de acidente e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A autoria é desconhecida. O boletim não informa se a condutora foi identificada ou localizada.
Quem tiver informações que ajudem a esclarecer o caso pode procurar a Polícia Civil.