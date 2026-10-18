A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (17), em Pardinho, três pessoas suspeitas de furtar farmácias em São Manuel e Botucatu. Foram detidos um homem de 34 anos e duas mulheres, de 33 e 30 anos.
Segundo a PM, a ação partiu do monitoramento de um veículo suspeito, identificado por imagens de câmeras de segurança e pelo sistema Muralha Paulista. Com essas informações, as equipes organizaram a abordagem e localizaram o carro em um posto às margens da Rodovia Castello Branco.
Na fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas suplementos alimentares, produtos de higiene e beleza, brinquedos, roupas, semijoias e acessórios. Parte dos itens ainda tinha etiquetas de estabelecimentos comerciais.
Como atuava o grupo, segundo a ocorrência
De acordo com os relatos registrados, as duas mulheres entravam nas farmácias e escondiam os produtos sob as roupas, enquanto o homem esperava no veículo. Depois dos furtos, os três voltavam à capital paulista, onde, segundo as declarações dadas à polícia, as mercadorias eram vendidas na região do Brás.
As investigações apontam que os furtos teriam ocorrido em farmácias de uma grande rede do setor, em São Manuel e Botucatu. Imagens dos sistemas de monitoramento ajudaram a identificar os suspeitos.
O que foi apreendido
- Suplementos alimentares, produtos farmacêuticos e itens de higiene e beleza;
- Brinquedos, roupas, peças de lingerie, bijuterias e acessórios;
- Um veículo usado pelo grupo.
A PM estima o valor das mercadorias em R$ 21.364,00.
Após a apresentação da ocorrência à Polícia Civil, os três permaneceram presos em flagrante, à disposição da Justiça. A ação teve apoio de equipes policiais da região.