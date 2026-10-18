A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (17), em Pardinho, três pessoas suspeitas de furtar farmácias em São Manuel e Botucatu. Foram detidos um homem de 34 anos e duas mulheres, de 33 e 30 anos.

Segundo a PM, a ação partiu do monitoramento de um veículo suspeito, identificado por imagens de câmeras de segurança e pelo sistema Muralha Paulista. Com essas informações, as equipes organizaram a abordagem e localizaram o carro em um posto às margens da Rodovia Castello Branco.

Na fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas suplementos alimentares, produtos de higiene e beleza, brinquedos, roupas, semijoias e acessórios. Parte dos itens ainda tinha etiquetas de estabelecimentos comerciais.