A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (17), um homem por tráfico de drogas no bairro Morada do Sol, em Anhembi.
Segundo a PM, a ocorrência começou após informações de que uma mulher estaria comprando drogas para revender. Durante a abordagem, ela entregou porções de uma substância semelhante à cocaína e disse aos policiais que havia comprado o entorpecente do homem.
Os policiais foram então até a casa dele e, segundo a PM, o flagraram tentando descartar uma sacola com pinos de cocaína. De acordo com a corporação, o homem admitiu que vendia drogas e fornecia a mulher para revenda.
Foram apreendidos 129 gramas de cocaína, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.
O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada, e deve responder por porte de entorpecentes. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação das crianças que estavam nos locais.