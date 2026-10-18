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POLÍCIA

PM prende homem por tráfico de drogas em Anhembi

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido pela Polícia Militar em Anhembi.
Material apreendido pela Polícia Militar em Anhembi.

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (17), um homem por tráfico de drogas no bairro Morada do Sol, em Anhembi.

Segundo a PM, a ocorrência começou após informações de que uma mulher estaria comprando drogas para revender. Durante a abordagem, ela entregou porções de uma substância semelhante à cocaína e disse aos policiais que havia comprado o entorpecente do homem.

Os policiais foram então até a casa dele e, segundo a PM, o flagraram tentando descartar uma sacola com pinos de cocaína. De acordo com a corporação, o homem admitiu que vendia drogas e fornecia a mulher para revenda.

Foram apreendidos 129 gramas de cocaína, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada, e deve responder por porte de entorpecentes. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação das crianças que estavam nos locais.

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