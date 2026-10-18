A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (17), um homem por tráfico de drogas no bairro Morada do Sol, em Anhembi.

Segundo a PM, a ocorrência começou após informações de que uma mulher estaria comprando drogas para revender. Durante a abordagem, ela entregou porções de uma substância semelhante à cocaína e disse aos policiais que havia comprado o entorpecente do homem.

Os policiais foram então até a casa dele e, segundo a PM, o flagraram tentando descartar uma sacola com pinos de cocaína. De acordo com a corporação, o homem admitiu que vendia drogas e fornecia a mulher para revenda.