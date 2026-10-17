O futsal masculino adulto de Botucatu conquistou a medalha de prata nos 88º Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni", disputados em Votuporanga. A equipe chegou à final em busca do tetracampeonato e terminou como vice-campeã da competição.

A decisão foi realizada neste sábado (17), às 10h, na Quadra Poliesportiva do CEM Deputado Narciso Pieroni. Campinas levou o título com vitória por 3 a 0. O goleiro Felipe, da equipe campineira, fez uma grande partida e se destacou com grandes defesas, o que impediu a reação do time de Botucatu. Para chegar à final, a equipe botucatuense havia vencido Viradouro por 2 a 1 na sexta-feira (16).

A prata do futsal se soma às conquistas da delegação botucatuense na competição, que, segundo informe divulgado neste sábado, somava 16 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze antes da decisão, e a 18ª colocação geral entre mais de 130 cidades.

