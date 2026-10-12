Botucatu e região registraram quatro casos de violência doméstica entre a noite de sábado (10) e o domingo (11). Três ocorrências aconteceram em Botucatu e uma em Anhembi.
Os casos envolveram agressões, ameaças com facas, danos a objetos e uma mulher que teria sido impedida de deixar um quarto. Os quatro boletins foram registrados com situação de flagrante.
Caso 1 — Celular quebrado e mulher trancada em quarto
Na noite de sábado, a Guarda Civil Municipal foi chamada para uma ocorrência na Vila dos Lavradores, em Botucatu.
Uma mulher de 34 anos contou que discutiu com o companheiro após manifestar a intenção de encerrar o relacionamento. Segundo ela, o homem quebrou seu celular, avançou em sua direção e a trancou em um quarto.
A GCM constatou um pequeno hematoma no braço da vítima. O homem apresentou uma versão diferente e afirmou ter sido atingido com um tapa. As partes receberam atendimento médico e foram apresentadas no Plantão Policial.
A ocorrência foi registrada como ameaça, injúria, dano, vias de fato e violência doméstica, com solução de flagrante.
Caso 2 — Mulher teria sido agredida pelo marido em Anhembi
Na madrugada de domingo, uma mulher de 47 anos relatou ter sido agredida pelo marido, de 34 anos, em frente à residência onde mora, no Centro de Anhembi.
A Polícia Militar encontrou a vítima no portão do imóvel com uma lesão aparente. Com autorização para entrar na propriedade, a equipe localizou o suspeito nos fundos do quintal.
As partes receberam atendimento e foram conduzidas ao Plantão Policial. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, com solução de flagrante.
Caso 3 — Filho teria ameaçado a mãe com uma faca
Na tarde de domingo, uma mulher de 46 anos acionou a GCM após ser ameaçada pelo próprio filho, no bairro Caimã, em Botucatu.
De acordo com o boletim, o homem entrou na residência, ofendeu a mãe e pegou uma faca na cozinha, passando a ameaçá-la de morte. A mulher conseguiu fugir e buscou abrigo na casa de uma vizinha.
O suspeito foi localizado nas proximidades. Conforme a GCM, ele ofendeu os agentes, recusou-se a colaborar e chutou a viatura. A faca foi apreendida.
A prisão foi ratificada pelos crimes de ameaça e desacato. A fiança de R$ 1,5 mil não foi paga, e o homem foi encaminhado à Central de Custódia.
Caso 4 — Ameaças com facas e objetos danificados
Na noite de domingo, a GCM interveio em uma discussão entre um casal no Residencial Cachoeirinha, no Jardim Vista Linda, em Botucatu.
Uma mulher de 26 anos relatou que foi empurrada e ameaçada de morte pelo companheiro, de 29 anos. Segundo ela, o homem utilizou facas durante as ameaças e danificou a porta de um quarto e o berço de sua filha.
O suspeito negou as acusações. Duas facas foram apreendidas e a prisão foi ratificada por ameaça e dano no contexto da Lei Maria da Penha.
A fiança foi estabelecida em R$ 2 mil, mas não foi paga. O homem permaneceu na Central de Custódia, e a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.
Onde buscar ajuda
Mulheres em situação de violência podem procurar orientação ou denunciar pelo telefone 180. Em casos de emergência ou risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. Familiares, vizinhos e outras pessoas que tenham conhecimento de uma situação de violência também podem fazer a denúncia.