Botucatu e região registraram quatro casos de violência doméstica entre a noite de sábado (10) e o domingo (11). Três ocorrências aconteceram em Botucatu e uma em Anhembi.

Os casos envolveram agressões, ameaças com facas, danos a objetos e uma mulher que teria sido impedida de deixar um quarto. Os quatro boletins foram registrados com situação de flagrante.

Caso 1 — Celular quebrado e mulher trancada em quarto