Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (10), no Jardim Botucatu, em Botucatu, suspeito de tentar furtar um veículo e agredir a vítima e um guarda municipal. A ocorrência foi registrada na Rua Lucinda Ribeiro Coutinho, por volta das 5h.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi surpreendido durante a tentativa de furto de uma Renault Kangoo. Ao ser flagrado pela vítima, teria desferido um soco no olho dela, causando lesão.
Ainda conforme o registro, o homem resistiu à prisão e atingiu um guarda municipal com dois socos. O agente não sofreu lesões.
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por tentativa de furto, lesão corporal e resistência. Não foi arbitrada fiança na delegacia.
Até a conclusão do boletim, o suspeito permanecia internado no Pronto-Socorro Adulto, sob cuidados médicos e escolta da Polícia Militar, sem previsão de alta. Ele ainda não havia sido interrogado.
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