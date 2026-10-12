Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (10), no Jardim Botucatu, em Botucatu, suspeito de tentar furtar um veículo e agredir a vítima e um guarda municipal. A ocorrência foi registrada na Rua Lucinda Ribeiro Coutinho, por volta das 5h.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi surpreendido durante a tentativa de furto de uma Renault Kangoo. Ao ser flagrado pela vítima, teria desferido um soco no olho dela, causando lesão.

Ainda conforme o registro, o homem resistiu à prisão e atingiu um guarda municipal com dois socos. O agente não sofreu lesões.