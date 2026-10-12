Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após roubar o celular de uma adolescente e importunar sexualmente um grupo de jovens na Parque Linear, no Centro de Botucatu. A ocorrência foi registrada na manhã deste segunda (12).
Segundo o boletim de ocorrência, três jovens estavam em um banheiro público quando foram surpreendidas pelo suspeito, que passou a observá-las pela janela. Em seguida, ele teria se aproximado e feito declarações de conteúdo sexual, utilizando termos obscenos.
Quando as jovens tentaram deixar o local, o homem teria empurrado uma delas. Depois, pediu o celular da adolescente sob o pretexto de fazer uma ligação, mas se recusou a devolver o aparelho.
Ao tentar recuperar o telefone, a vítima foi ameaçada. Conforme o registro policial, o suspeito afirmou que a esfaquearia caso ela se aproximasse novamente e fez menção de portar uma faca antes de fugir.
O irmão da adolescente utilizou o sistema de localização do celular para rastrear o aparelho e repassou as coordenadas à Polícia Militar. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou o telefone com o suspeito.
O homem foi preso e apresentado no Plantão Policial. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.
A ocorrência foi registrada como roubo com grave ameaça e importunação sexual. O suspeito foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde permaneceu à disposição da Justiça.