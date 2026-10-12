Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após roubar o celular de uma adolescente e importunar sexualmente um grupo de jovens na Parque Linear, no Centro de Botucatu. A ocorrência foi registrada na manhã deste segunda (12).

Segundo o boletim de ocorrência, três jovens estavam em um banheiro público quando foram surpreendidas pelo suspeito, que passou a observá-las pela janela. Em seguida, ele teria se aproximado e feito declarações de conteúdo sexual, utilizando termos obscenos.

Quando as jovens tentaram deixar o local, o homem teria empurrado uma delas. Depois, pediu o celular da adolescente sob o pretexto de fazer uma ligação, mas se recusou a devolver o aparelho.