Um motorista de 44 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após bater o carro contra um canteiro na Estrada Alcides Soares, em Botucatu. A ocorrência foi registrada por volta das 22 horas de sábado (10).

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) depois de receber uma denúncia sobre um automóvel que havia colidido contra o canteiro e não conseguia deixar o local.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o motorista ainda dentro do veículo. Conforme o registro policial, ele apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, como forte odor de álcool, agitação, dificuldade para caminhar e fala pastosa.