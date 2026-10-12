Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por suspeita de furto após ser abordado pela Guarda Civil Municipal com dois circuladores de ar retirados de uma residência no Centro de Botucatu. A ocorrência foi registrada no sábado, dia 10 de outubro.
Segundo o boletim de ocorrência, os guardas realizavam patrulhamento quando avistaram o homem carregando os dois aparelhos nas proximidades de uma residência. Ao perceber a presença da viatura, ele teria demonstrado nervosismo, motivando a abordagem.
Durante a averiguação, os agentes perceberam que o portão do imóvel estava aberto e que a residência apresentava sinais de violação. O homem informou que não morava no local.
Os guardas localizaram dados do possível proprietário por meio de correspondências encontradas na caixa de correio e solicitaram que ele comparecesse ao endereço.
Com a chegada do morador, foi constatado que os aproximadamente 15 cômodos da residência estavam revirados. De acordo com a vítima, além dos circuladores de ar, teriam sido levados botijões de gás, panelas, fiação elétrica, tubulações e um aparelho de micro-ondas.
O proprietário reconheceu os dois circuladores encontrados com o suspeito como sendo de sua propriedade. Os aparelhos, das marcas Consul e Kangle, foram apreendidos e devolvidos.
Questionado, o homem declarou que esteve no imóvel durante a noite anterior, quando teria encontrado aproximadamente dez pessoas ingerindo bebidas alcoólicas no local. Ele negou envolvimento no furto e afirmou que encontrou os dois circuladores na rua, em frente à residência.
Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Botucatu para exame cautelar e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pela suspeita de furto. Não foi arbitrada fiança na delegacia, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
O caso deverá prosseguir sob investigação para identificar outras pessoas que possam ter participado do crime e localizar os demais objetos levados da residência.