Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por suspeita de furto após ser abordado pela Guarda Civil Municipal com dois circuladores de ar retirados de uma residência no Centro de Botucatu. A ocorrência foi registrada no sábado, dia 10 de outubro.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas realizavam patrulhamento quando avistaram o homem carregando os dois aparelhos nas proximidades de uma residência. Ao perceber a presença da viatura, ele teria demonstrado nervosismo, motivando a abordagem.

Durante a averiguação, os agentes perceberam que o portão do imóvel estava aberto e que a residência apresentava sinais de violação. O homem informou que não morava no local.