Um buraco que se abriu na altura do quilômetro 217 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), levou à interdição de uma das faixas no sentido Pederneiras-Bauru, no início da tarde desta sexta-feira (23).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), após a constatação do dano no pavimento, equipe de engenharia da concessionária Eixo SP foi acionada para avaliar a situação.

A faixa permaneceu bloqueada e sinalizada por viatura operacional e, na manhã deste sábado (24), as obras de recuperação no trecho tiveram início. Até o fim da tarde, equipes da Eixo SP ainda trabalhavam no local.