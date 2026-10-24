24 de outubro de 2026
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EM PEDERNEIRAS

Rodovia Bauru-Jaú tem interdição parcial devido a buraco na pista

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
As obras de recuperação no trecho tiveram início na manhã deste sábado (24)
As obras de recuperação no trecho tiveram início na manhã deste sábado (24)

Um buraco que se abriu na altura do quilômetro 217 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), levou à interdição de uma das faixas no sentido Pederneiras-Bauru, no início da tarde desta sexta-feira (23).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), após a constatação do dano no pavimento, equipe de engenharia da concessionária Eixo SP foi acionada para avaliar a situação.

A faixa permaneceu bloqueada e sinalizada por viatura operacional e, na manhã deste sábado (24), as obras de recuperação no trecho tiveram início. Até o fim da tarde, equipes da Eixo SP ainda trabalhavam no local.

Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
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